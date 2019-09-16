17 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi defansı yıktı! 3 hata 3 gol... İşte kare kare pozisyonlar

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Alanyaspor, konuk ettiği rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin dün akşam yediği üç gol de savunma oyuncularının bireysel hatalarından kaynaklandı. Fenerbahçe defansının 3 hatası 3 gol yemelerine sebep oldu. İşte o hatalar...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 00:00
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Fenerbahçe'yi defansı yıktı! 3 hata 3 gol... İşte kare kare pozisyonlar

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Alanyaspor, konuk ettiği rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı.

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Fenerbahçe'yi defansı yıktı! 3 hata 3 gol... İşte kare kare pozisyonlar

Sarı lacivertlilerin dün akşam yediği üç gol de savunma oyuncularının bireysel hatalarından kaynaklandı.

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Fenerbahçe'yi defansı yıktı! 3 hata 3 gol... İşte kare kare pozisyonlar

1. HATA: Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında, stoper Zanka ile birlikte topa yükselen kaleci Altay topu kontrol edemedi.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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Fenerbahçe'yi defansı yıktı! 3 hata 3 gol... İşte kare kare pozisyonlar

Bakasetas'ın dokunuşuyla topu önünde bulan Cisse tek vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

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Fenerbahçe'yi defansı yıktı! 3 hata 3 gol... İşte kare kare pozisyonlar

SAVUNMA ÇOK AĞIR KALIYOR
İkinci yarıya Alanya hızlı başladı ve Fenerbahçe savunmasından büyük bir hata daha geldi.

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