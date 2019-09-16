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Fenerbahçe'yi defansı yıktı! 3 hata 3 gol... İşte kare kare pozisyonlar
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada lider Alanyaspor, konuk ettiği rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı lacivertlilerin dün akşam yediği üç gol de savunma oyuncularının bireysel hatalarından kaynaklandı. Fenerbahçe defansının 3 hatası 3 gol yemelerine sebep oldu. İşte o hatalar...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 00:00
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