Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan mağlubiyet yorumu!

Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1 kazanarak dörtte dört yaptı ve yükselişine devam etti. Sarı-lacivertliler ise liderlik için çıktığı mücadelede Alanya'da 3 puan bırakarak hayal kırıklığı yaşattı. Maçtan sonra Alanya cephesi sevinç yaşarken Fenerbahçe'de moral bozukluğu vardı. İşte Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'dan mağlubiyet yorumu ve Alanya cephesinin maç sonu açıklamaları...

Giriş Tarihi: 17.09.2019 01:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019 07:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





