16 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Alanyaspor karşısında 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin kalesinde bu sezon Ankaragücü'nde bonservisiyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır vardı. Altay'ın yaptığı hatalar sonucu kalesinde 2 gol görmesi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki gördü. İşte sosyal medyada Altay Bayındır yorumları...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:36
  • 1
  • 51
İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır'ın hataları sonucu kalesinde 2 gol görmesi taraftarların tepkilerine neden oldu. İşte sosyal medyada Altay Bayındır yorumları.

  • 2
  • 51
İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
  • 3
  • 51
İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
  • 4
  • 51
İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
  • 5
  • 51
İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör