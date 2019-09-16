İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Alanyaspor karşısında 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin kalesinde bu sezon Ankaragücü'nde bonservisiyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır vardı. Altay'ın yaptığı hatalar sonucu kalesinde 2 gol görmesi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki gördü. İşte sosyal medyada Altay Bayındır yorumları...

Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





