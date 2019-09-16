16 Eylül 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
İşte sosyal medyada Altay Bayındır tepkileri
Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Alanyaspor karşısında 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe'nin kalesinde bu sezon Ankaragücü'nde bonservisiyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır vardı. Altay'ın yaptığı hatalar sonucu kalesinde 2 gol görmesi Fenerbahçeli taraftarlardan tepki gördü. İşte sosyal medyada Altay Bayındır yorumları...
Giriş Tarihi: 16.09.2019 22:36
- 1
- 51
- 2
- 51
- 3
- 51
- 4
- 51
- 5
- 51
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"