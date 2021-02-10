10 Şubat 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi böyle analiz etti! "Derin çatlaklar var"

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında da evinde Medipol Başakşehir'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. A Spor yorumcuları ve Fotomaç Gazetesi yazarları da; kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen sarı-lacivertlileri böyle analiz etti. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:26
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Fenerbahçe'yi böyle analiz etti! Derin çatlaklar var

EMRE BOL

Böyle bir takımı bu kadar kötü oynatabilmek ekstra beceri istiyor! Alanyaspor karşısında topu rakibe verince çok övmüştüm Erol hocayı... Ama nereden bileyim her maçta topu rakibe verecek! Her maçı bekleyerek oynayacak! Kusura bakma ama Fenerbahçe böyle oynamamalı hocam.

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Fenerbahçe'yi böyle analiz etti! Derin çatlaklar var

Ben bir gazeteci olarak Aykut Kocaman'ın nasıl oynatacağını bilirken senin farkedememen tuhaf geliyor bana. İyi bir teknik direktörün elinde futbolcular üzerine koymalı.

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Fenerbahçe'yi böyle analiz etti! Derin çatlaklar var

Ancak bakıyorum da neredeyse takımdaki herkes geriye gitmiş. Ve geri gitmeye de devam ediyor. Mesut Özil'i takım gerideyken değil en azından maç başlarken görmek istiyorum. Fenerbahçe kontra atak oynayacak bir takım mı Allah aşkına! Erol hoca Galatasaray maçından ders almamış anlaşılan...

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Fenerbahçe'yi böyle analiz etti! Derin çatlaklar var

Szalai özellikle uzatma dakikalarında forvetlere adeta, "Başlarım yapacağınız işe! Ben de öne çıkıyorum" dedi. Hem savunmada hem de hücumda elinden geleni yaptı. Zaten ondan gayri iyi oynadı diyebileceğimiz tek bir isim daha yok.

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Fenerbahçe'yi böyle analiz etti! Derin çatlaklar var

Bak Erol hoca; takıma nasıl bir taktik verdiğini açıkçası anlamıyorum. Lakin oyuncuların da anlamıyor! Hele ilk 45 dakikaları çöpe atmandan çok sıkıldım.

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