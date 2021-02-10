Fenerbahçe'yi böyle analiz etti! "Derin çatlaklar var"

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında da evinde Medipol Başakşehir'e uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. A Spor yorumcuları ve Fotomaç Gazetesi yazarları da; kötü gidişata bir türlü dur diyemeyen sarı-lacivertlileri böyle analiz etti. İşte o yorumlar...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 10.02.2021 09:26 ABONE OL