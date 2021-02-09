Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetlere gözünü dikti! İşte o isimler...

Sezon başında transfer ettiği Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Kemal Ademi ve Mame Thiam'dan beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, sezon sonunda kadrosuna iyi bir golcü katmak istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Avrupa'nın başarılı forvetleri, sarı lacivertlilerin ilgisini çekiyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

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Giriş Tarihi: 09.02.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 14:12 ABONE OL