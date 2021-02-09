09 Şubat 2021, Salı

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Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetlere gözünü dikti! İşte o isimler...

Sezon başında transfer ettiği Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Kemal Ademi ve Mame Thiam'dan beklenen katkıyı alamayan Fenerbahçe, sezon sonunda kadrosuna iyi bir golcü katmak istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Avrupa'nın başarılı forvetleri, sarı lacivertlilerin ilgisini çekiyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB transferleri)

Giriş Tarihi: 09.02.2021 14:06 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021 14:12
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Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetlere gözünü dikti! İşte o isimler...

FENERBAHÇE'NİN GÖZÜ AVRUPA'NIN GOLCÜLERİNDE
Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Fenerbahçe, hemen hemen her mevkide beklenen istikrarı sağlasa da forvetlerinden yeterli katkıyı alamadı.

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Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetlere gözünü dikti! İşte o isimler...

Sarı lacivertlilerde sezonun başında takımda ayrılan Vedat Muriqi'nin ardından, forvetteki boşluk yapılan 4 transferle de dolmadı.

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Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetlere gözünü dikti! İşte o isimler...

FORVETLER KATKI VEREMEDİ
Forvete Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Kemal Ademi ve Mame Thiam'ı alan kanaryada, bu isimlerden öne çıkan olmadı.

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Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetlere gözünü dikti! İşte o isimler...

Beklentilerin çok altında kalan Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiralandı.

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Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi bitecek forvetlere gözünü dikti! İşte o isimler...

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla ligde, 32 maçta 22 gol atan Papiss Cisse bu sezon 18 maçta sadece 4 gol atabildi.

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