İrfan Can Kahveci transferinin ayrıntılarını açıkladı! "Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe'de..."

"Irkçı davranışları protesto ettik"

Webo, Demba Ba'nın Paris'te yaşadıkları ırkçı ve ayrımcı davranışları protesto ettik. Paris St.Germain'le beraber Avrupa sporuna, insanlığa yeniden bir ders verdik. Takım, iki buçuk aydan beri üç günde bir maç oynamak durumunda kaldı. Sakatlıklar da var tabii.. En başta Edin Visca. Kadromuz yeterince dinlenemedi. Alınan kötü sonuçlarla çok sıkıntılı bir sürece girdik.