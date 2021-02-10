10 Şubat 2021, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İrfan Can Kahveci transferinin ayrıntılarını açıkladı! "Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe'de..."

Devre arası transfer döneminde adından sıkça söz ettiren, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yarışa sokan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilere imza atmıştı. Medipol Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can transferinin tüm ayrıntılarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.02.2021 11:31
ABONE OL
  • 1
  • 10
İrfan Can Kahveci transferinin ayrıntılarını açıkladı! Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe'de...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin renklerine katmak için büyük savaş verdiği İrfan Can Kahveci ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Süper Lig'in iki devi, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüşme trafiği gerçekleştirmiş, milli yıldız 1 Şubat'ta Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
İrfan Can Kahveci transferinin ayrıntılarını açıkladı! Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe'de...

Anlaşmanın detaylarını açıkladı
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe ile yaptıkları görüşmeyi ve anlaşmanın detaylarını Atilla Gökçe'ye açıkladı.

  • 3
  • 10
İrfan Can Kahveci transferinin ayrıntılarını açıkladı! Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe'de...

İşte Atilla Gökçe'nin köşe yazısı...

  • 4
  • 10
İrfan Can Kahveci transferinin ayrıntılarını açıkladı! Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe'de...

"Ölüm grubunda oynadık"
"Başakşehir Başkanı, kulübün kuruluşundan beri (2014) yedinci sezonu yaşadıklarını, geçen 6 sezonda hep ilk dörtte olduklarını, beşinci bile olmadıklarını anımsattı. "Çok hızlı ve sorunlu haftalar geçirdik" dedi, "Pandemi ile sıkışan takvimde şampiyon olduk. Sınırlı bir kutlama yaptık. Avrupa mücadelesini sürdürdük. Şampiyonlar Ligi'nde ölüm grubu diye adlandırılan bir grupta oynadık.

  • 5
  • 10
İrfan Can Kahveci transferinin ayrıntılarını açıkladı! Galatasaray'da Fatih Terim Fenerbahçe'de...

"Irkçı davranışları protesto ettik"
Webo, Demba Ba'nın Paris'te yaşadıkları ırkçı ve ayrımcı davranışları protesto ettik. Paris St.Germain'le beraber Avrupa sporuna, insanlığa yeniden bir ders verdik. Takım, iki buçuk aydan beri üç günde bir maç oynamak durumunda kaldı. Sakatlıklar da var tabii.. En başta Edin Visca. Kadromuz yeterince dinlenemedi. Alınan kötü sonuçlarla çok sıkıntılı bir sürece girdik.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör