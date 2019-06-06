06 Haziran 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ljubomir Fejsa...
Sezonun bitmesiyle beraber transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık anlaşmaya verdiği iddia edildiği Benfica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa ile ilgili Fenerbahçe'yi bekleyen büyük bir tehlike var. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.06.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 16:28
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