06 Haziran 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ljubomir Fejsa...

Sezonun bitmesiyle beraber transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin 3 yıllık anlaşmaya verdiği iddia edildiği Benfica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa ile ilgili Fenerbahçe'yi bekleyen büyük bir tehlike var. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 16:28
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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ljubomir Fejsa...

Fenerbahçe bir süredir transfer gündemini meşgul eden Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ljubomir Fejsa...

Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre; Sırp futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ljubomir Fejsa...

Oyuncu için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk raporu olumsuzdu.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ljubomir Fejsa...

Ancak 30 yaşındaki orta sahanın sakatlık geçmişiyle ilgili yapılan derinlemesine araştırma tamamlandı.

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Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Ljubomir Fejsa...

Sonuçlara göre, bu durumun verimine engel olmayacağı şeklinde çıkınca teknik heyet transfere onay verdi.

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