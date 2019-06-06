Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladılar! Kiralık olarak geliyor

Gelecek sezon yarıştığı tüm kulvarlarda başarı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeye sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanya basınında çıkan haberlere göre bir dönem Barcelona forması da giyen yıldız futbolcu kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer oluyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.06.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 17:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





