05 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...

Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında işler yolunda gitmiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek Kadıköy'deki 21 yıllık yenilmezliği son bulan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'de mali sıkıntılar da kapıya dayanmış durumda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.03.2020 14:08
  • 1
  • 18
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...

Fenerbahçe'de durum vahim... Gelecek de pek umut verici görünmüyor. Sarı lacivertlilerde vaziyet 'deve' misali... Kulübün her bir tarafı eğri-büğrü... Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlarla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte Kum'un o yazısı...

  • 2
  • 18
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...

Sıkıntı; ne 'teknik' ne de 'takım' kadrosuyla sınırlı. Sıkıntı büyük... Sıkıntının da 'büyüğü' kulübün kötü yönetilmesi. Başkanın tutumu, davranışı... Yönetimin yetersizliği, beceriksizliği...

  • 3
  • 18
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...

Futbolcu kadrosu demoralize olmuş durumda. Takımı ayağı kaldıracak abi yok. Emre küskün, moralsiz. Millette kaptan Muslera, Burak Yılmaz, Sosa... Sende Ozan!

  • 4
  • 18
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...

ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR "800 MİLYON LİRA!"
Yabancıların her biri ayrı telden çalıyor. Kruse desen, adam başka âlemlerde geziyor. Yerli - yabancı kaynaşması neredeyse sıfır. Geçen hafta Samandıra'dan birkaç örnekle durumu izah etmeye çalışmıştık. Dahası da var. Ama şimdilik pas geçiyoruz. Şimdi tüm bu sorunlara mart ayında kapıda bekleyen yüklü ödeme eklenmiş durumda. Aldığım bilgi, sadece bir ay içinde ödenmesi gereken nakit miktar 800 milyon lira civarındaymış.

  • 5
  • 18
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...

CAS'ta ve FIFA'da bekleyen ve karar aşamasında yaklaşan dosyalar var... Anlayacağınız içeride olduğu gibi dışarıdaki dosyalar da sıkıntılı. TFF Kulüp Lisans Kurulu bu sezon adına son sözü mayısta söyleyecek. Ucunda yaptırım tehlikesi var.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör