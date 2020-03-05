Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...

ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR "800 MİLYON LİRA!"

Yabancıların her biri ayrı telden çalıyor. Kruse desen, adam başka âlemlerde geziyor. Yerli - yabancı kaynaşması neredeyse sıfır. Geçen hafta Samandıra'dan birkaç örnekle durumu izah etmeye çalışmıştık. Dahası da var. Ama şimdilik pas geçiyoruz. Şimdi tüm bu sorunlara mart ayında kapıda bekleyen yüklü ödeme eklenmiş durumda. Aldığım bilgi, sadece bir ay içinde ödenmesi gereken nakit miktar 800 milyon lira civarındaymış.