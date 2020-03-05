05 Mart 2020, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! 800 milyon TL...
Fenerbahçe'de sezonun ikinci yarısında işler yolunda gitmiyor. Şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve ezeli rakibi Galatasaray'a yenilerek Kadıköy'deki 21 yıllık yenilmezliği son bulan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında da Trabzonspor'a 2-1 mağlup olarak tur şansını zora soktu. Teknik direktör Ersun Yanal ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'de mali sıkıntılar da kapıya dayanmış durumda. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.03.2020 14:08
- 1
- 18
- 2
- 18
- 3
- 18
- 4
- 18
- 5
- 18
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...