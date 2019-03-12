12 Mart 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!
Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yönetim, Yanal, Comolli, scout ekibi dört bir koldan transfer çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki sezon ilk 11'e direkt girecek 7 isim almayı planlıyor.
Giriş Tarihi: 12.03.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 07:56
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