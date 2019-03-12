12 Mart 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!

Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvadı. Yönetim, Yanal, Comolli, scout ekibi dört bir koldan transfer çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip önümüzdeki sezon ilk 11'e direkt girecek 7 isim almayı planlıyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2019 01:43 Güncelleme Tarihi: 12.03.2019 07:56
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Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!

Tarihinin en kötü dönemini geçiren Fenerbahçe bu izleri silmek için düğmeye erkeden bastı.

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Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!

'Kayıp sezonu' fırsata çevirmek isteyen sarı-lacivertlilerde yönetim büyük destek aldığı camianın yüzünü güldürmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!

Bunun için de hem kendileri hem Ersun Yanal, hem sportif direktör Damien Comolli hem de scout ekibi harıl harıl çalışıyor.

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Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!

Başkan Ali Koç'un ekiplerine direktifi net: "Bana direkt 11'de oynayacak isimlerle gelin. Taraftara mahcubuz. Şampiyonluk istiyorum"

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Fenerbahçe'ye yepyeni iskelet: İlk 11'e 7 yeni isim!

BU KEZ HATA YAPMAK YOK

Fenerbahçe, son iki transfer periyodunda kötü sınavlar vermişti.

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