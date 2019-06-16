16 Haziran 2019, Pazar

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Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelecek cezalar belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasıyla ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzerine üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı. Fenerbahçe'ye gelebilecek olası cezalar belli oldu.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 10:57
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Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelecek cezalar belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı finansal fair play anlaşmasıya ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu.

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Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelecek cezalar belli oldu!

Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzeirne üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı.

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Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelecek cezalar belli oldu!

UEFA üst kurulu, sarı lacivertlilere sunduğu şartların haziran ayı sonuna kadar yerine getirilmesini istemişti.

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Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelecek cezalar belli oldu!

Bu şartlar arasında Bankalar Birliği ile yapılması planlanan borç yapılandırması da bulunuyor.

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Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelecek cezalar belli oldu!

UEFA KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde UEFA'nın kararı üzerine resmi bir açıklama yapmıştı.

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