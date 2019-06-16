16 Haziran 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye UEFA'dan gelecek cezalar belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasıyla ilgili üst kurul kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyordu. Sarı lacivertlilerin, belirtilen şartları yerine getirememesi üzerine üst kurula sevk edildiği açıklanmıştı. Fenerbahçe'ye gelebilecek olası cezalar belli oldu.
Giriş Tarihi: 16.06.2019 10:57
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"