Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan ve gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Wolfsburg'dan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde transfer edileceği konuşulan Medipol Başakşehir'in eski yıldızı Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir karar alındı.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 10:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





