16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan ve gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Wolfsburg'dan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayan, Aleksandar Kolarov ve Ljubomir Fejsa ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde transfer edileceği konuşulan Medipol Başakşehir'in eski yıldızı Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir karar alındı.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 10:54
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Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de ligin sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına start verildi.

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Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

Kadroda radikal değişiklikler yapacak olan sarı-lacivertliler, en az 10 futbolcusuyla yollarını ayıracak.

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Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

Bu doğrultuda ilk adımı atan Fenerbahçe'de Valbuena, Soldado, Şener Özbayraklı ve Neustadter ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani, Benzia ve Ayew ise takımlarına döndüler.

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Fenerbahçe'den flaş Emre Belözoğlu kararı!

İç transferde hareketli günler sarı-lacivertliler, dış transferde de atağa kalktı.

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