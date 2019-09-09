Ersun Yanal kararını verdi! Adil Rami...

Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ilk 11 de değişikliğe gidiyor. Tecrübeli teknik adam bu hafta oynanacak Alanyaspor maçına özel 11 hazırlıyor. İşte o değişiklikler...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 16:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





