09 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal kararını verdi! Adil Rami...

Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ilk 11 de değişikliğe gidiyor. Tecrübeli teknik adam bu hafta oynanacak Alanyaspor maçına özel 11 hazırlıyor. İşte o değişiklikler...

Giriş Tarihi: 09.09.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 09.09.2019 16:52
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Ersun Yanal kararını verdi! Adil Rami...

Fenerbahçe'de değişim rüzgarları esiyor.

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Ersun Yanal kararını verdi! Adil Rami...

Bursaspor ile oynanan ve 2-1 kaybedilen hazırlık maçında bazı isimlerin performansı Ersun Yanal'ı mutlu etmedi.

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Ersun Yanal kararını verdi! Adil Rami...

Özelliklede Stoper bölgesinde yapılan hatalara çok sinirlenen tecrübeli teknik adam, bu bölgede değişikliğe gidiyor.

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Ersun Yanal kararını verdi! Adil Rami...

Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Alanyaspor maçına özel önlemler almayı planlıyor.

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Ersun Yanal kararını verdi! Adil Rami...

Alanyaspor'un golcü bir takım olduğunun altını çizen Yanal, Bursaspor maçında yapılan basit top kayıpları ve savunma hatalarının bu maçta tekrar etmesini istemiyor.

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