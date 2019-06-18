Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar tecrübeli teknik adamdan beklenmedik bir yanıt aldı. Fenerbahçe taraftarı da takıma yapılacak transferleri heyecanla bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan flaş transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 18.06.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 22:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





