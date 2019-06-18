18 Haziran 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Spor Toto Süper Lig'i 6.sırada bitirerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilmişti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar tecrübeli teknik adamdan beklenmedik bir yanıt aldı. Fenerbahçe taraftarı da takıma yapılacak transferleri heyecanla bekliyor. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan flaş transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 18.06.2019 22:33 Güncelleme Tarihi: 18.06.2019 22:34
  • 1
  • 16
Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

  • 2
  • 16
Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Geçtiğimiz sezon takıma yapılan takviyelerden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

  • 3
  • 16
Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Transferde atacak boş kurşunu bulunmayan Fenerbahçeli kurmaylar takviyelerde hata yapmak istemiyor.

  • 4
  • 16
Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Birçok oyuncu ile yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler takımı adeta baştan yaratmanın hesabını yapıyor.

  • 5
  • 16
Ersun Yanal'dan flaş transfer yanıtı!

Sarı-lacivertli takımda bütün bunlar yaşanırken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör