18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe kararını verdi! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek kaptan Emre Belözoğlu'nun kariyerini noktalayıp sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenirken, yeni kaptanın kim olacağı akıllarda soru işareti bırakmıştı. Sarı-lacivertliler, kaptanlık pazubandını Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo'nun takmasına karar verdi. Eğer Gustavo sezon sonunda pazubandı koluna geçirirse, sarı-lacivertliler tarihindeki 3. yabancı kaptan olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 11:44
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Fenerbahçe kararını verdi! Luiz Gustavo...

Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncunun yeni sezonda kaptan olması bekleniyor. Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasının ardından takımın saha içindeki liderliğini üstlenecek.

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Fenerbahçe kararını verdi! Luiz Gustavo...

Gustavo ayrıca bundan sonraki transferlerde oyunculara verilecek maaş için de üst sınır olacak.

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Fenerbahçe kararını verdi! Luiz Gustavo...

Tecrübeli futbolcunun net maaşı 2 milyon 750 bin Euro. Bonuslarla bu rakam 3 milyon 500 bin Euro'yu buluyor.

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Fenerbahçe kararını verdi! Luiz Gustavo...

Yönetim, yeni transferlerde en fazla bir isme daha bu kadar yüksek ücret teklif edecek. Fanatik'in haberine göre takımda Gustavo'dan fazla maaş alan bir futbolcu olmayacağı öğrenildi.

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Fenerbahçe kararını verdi! Luiz Gustavo...

Şu anda kadrodaki bir diğer yüksek ücretli isim olan Kruse ile ise indirim yapmamsı takdirde yolların ayrılması planlanıyor.

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