10 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'den transfer açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Dergisi'ne yazdığı yazıda UEFA ile yapılan görüşmeden olası cezalara değinirken, transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. İşte Koç'un o yazısı...
Giriş Tarihi: 10.06.2019 16:34
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