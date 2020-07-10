10 Temmuz 2020, Cuma

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Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah engeli!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak olan Emre Belözoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Trezeguet'den kötü haber geldi. İşte o gelişme ve transferdeki Mohamed Salah detayı...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 17:47 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 17:50
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Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah engeli!

Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya 10 milyon Euro civarı bonservis karşılığında giden Mısırlı futbolcunun, Premier Lig'deki ilk sezonunun ardından yeniden Süper Lig'e dönmesi konuşulmaya başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah engeli!

Özellikle sarı-lacivertli takmın bu transferde ısrarcı olduğu ve Emre Belözoğlu'nun başrolü oynadığı ifade edilmişti.

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Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah engeli!

Premier Lig'deki takımının küme düşmesi halinde alt ligde oynamak istemeyen oyuncunun, bu durumda böyle bir geri dönüşü göz önünde bulunduracağı belirtiliyordu.


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Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah engeli!

Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme, böyle bir geri dönüşün önüne önemli bir set çekti.


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Fenerbahçe'ye transferde Mohamed Salah engeli!

Skorer'in haberine göre Trezeguet'nin, yakın arkadaşı olan Mohamed Salah ile kendisinin geleceğini masaya yatırdığı, Liverpool'un yıldız futbolcusunun vatandaşına bir yol haritası çizdiği ortaya çıktı.

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