Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına erken havlu atan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda d��şünmediği Mbaye Diagne ve Ryan Babel ile ilgili sürpriz bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:13 ABONE OL