10 Temmuz 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışına erken havlu atan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda d��şünmediği Mbaye Diagne ve Ryan Babel ile ilgili sürpriz bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:13
ABONE OL
  • 1
  • 8
Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...

Gelecek sezon büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...

Sarı-lacivertlilerde operasyonu yöneten isimlerin başında gelen Emre Belözoğlu hedefteki isimlerle görüşmeleri gerçekleştiriyor.

  • 3
  • 8
Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...

Birçok isimle temas halinde olan 39 yaşındaki isme sürpriz öneriler geldi.

  • 4
  • 8
Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın sosyal medya hesabından duyurduğu transfer gelişmesine göre menajerler, Emre Belözoğlu'na Galatasaray'ın 2 futbolcusu Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi önerdi.

  • 5
  • 8
Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Babel ve Diagne...

Babel sezonu Ajax takımında kiralık olarak tamamlarken, Diagne'nin ise Club Brugge ile olan kiralık sözleşmesi sona erdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör