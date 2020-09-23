23 Eylül 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İstanbul'a gelmesi bekleniyordu...

Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Yeni forvetini Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeyi amaçlayan sarı-lacivertlilerin hafta içerisinde İstanbul'a getirerek resmi sözleşme imzalamayı planladığı yıldız futbolcuyla ilgili sarı-lacivertlileri üzen bir açıklama geldi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 23.09.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 14:32
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İstanbul'a gelmesi bekleniyordu...

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 17.5 milyon Euro bedelle satılmasının ardından sarı-lacivertliler birçok isim için transfer girişimlerini sıklaştırmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İstanbul'a gelmesi bekleniyordu...

Süper Lig'in ilk 2 haftasında 4 puan toplayan Kanarya'nın forvet eksikliği göze çarpmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İstanbul'a gelmesi bekleniyordu...

Özellikle son oynanan Hatayspor karşısında rakibinin 9 kişi kalmasına rağmen gol bulmakta zorlanan Fenerbahçe'de forvet operasyonu yeniden başlamıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İstanbul'a gelmesi bekleniyordu...

HEDEF GOLCÜYÜ DERBİYE YETİŞTİRMEK

Fenerbahçe, ligin 3'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray maçına forvet transferini yetiştirmek için girişimlerini sıklaştırmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İstanbul'a gelmesi bekleniyordu...

Hazır bir forveti kadroya dahil edip ezeli rakibi karşısında 3 puan için sahaya çıkmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde şuan için girişimler sürse de somut bir adım atılamadı.

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