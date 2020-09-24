Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Edinson Cavani'ydi. Sarı-lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı yıldız için girişimlerde bulunurken, Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ve sözleşme süresi ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 24.09.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 09:09 ABONE OL