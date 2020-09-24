24 Eylül 2020, Perşembe

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Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Vedat Muriqi'nin ayrılığının ardından Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biri de Edinson Cavani'ydi. Sarı-lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı yıldız için girişimlerde bulunurken, Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ve sözleşme süresi ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 09:01 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 09:09
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Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından olan Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor.

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Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transfer olmasının ardından forvet transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine iki takviye birden yapmak isterken, ilk olarak Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile anlaşma sağladı.

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Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Tanzanyalı golcünün transferinde mutlu sona ulaşan Kanarya'da gündeme gelen isimlerden biri de Edinson Cavani olmuştu.

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Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Uruguaylı dünya yıldızının menajeriyle irtibata geçti ve şartlarını sordu.

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Edinson Cavani'nin Fenerbahçe'den istediği ücret ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam

KULÜBÜN TAPUSUNU İSTEDİ

Portekiz ekibi Benfica ile anlaşamayan Cavani, Fenerbahçe'den teklif gelmesinin ardından adeta kulübün tapusunu istedi.

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