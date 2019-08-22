22 Ağustos 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...
Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 2 ya da 3 takviye daha yapıp transferi noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 22.08.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 20:44
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"