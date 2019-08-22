Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 2 ya da 3 takviye daha yapıp transferi noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 20:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





