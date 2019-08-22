22 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında ağırladığı Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup ederek yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına hız verildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda 2 ya da 3 takviye daha yapıp transferi noktalamak isteyen sarı-lacivertlilerde tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 22.08.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 20:44
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Yeni sezona teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Yaz transfer döneminin hızlı takımlardan olan ve 9 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği yeniden başladı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen yönetim; stoper orha saha ve forvet takviyeleri yaparak transferi bitirmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Sarı-lacivertlilerin transferdeki öncelikleri ise Roma forması giyen sol bek Aleksandar Kolarov ve Marsilya forması giyen Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo...

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Fenerbahçe'nin Gustavo için yaptığı ilk teklifi reddeden Marsilya'lı yetkililer, yıllık 6 milyon Euro ödediği Strootman'ı gönderemediği tıpkı Strootman gibi yüksek maaş alan Brezilyalı yıldızın transferi için sarı-lacivertli yetkililerle temasa geçti.

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