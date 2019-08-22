Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını gösteren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminde 9 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki iki isimse Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, bu transferler için planını oluşturdu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





