23 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını gösteren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminde 9 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki iki isimse Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, bu transferler için planını oluşturdu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:00
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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de takviye çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, yeni sezon kadrosunda büyük değişiklikler yaptı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar

Kanarya, kiralık futbolcular dahil 17 isimle yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar

Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias 'Zanka' Jorgensen'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoper de dahil 9 futbolcuyla da sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar

Yeni sezon için takımı baştan aşağıya yenileyen ve zirveye oynamayı hedefleyen Fenerbahçe'de gündem stoper ve orta saha transferi...

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