23 Ağustos 2019, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Resmen açıkladılar
Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ve şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağını gösteren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Yaz transfer döneminde 9 oyuncuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertlilerin gündemindeki iki isimse Aleksandar Kolarov ve Luiz Gustavo... Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği iki ismi takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, bu transferler için planını oluşturdu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 23:56 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 07:00
- 1
- 23
- 2
- 23
- 3
- 23
- 4
- 23
- 5
- 23
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"