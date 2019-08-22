22 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...

Süper Lig'e Gazişehir Gaziantep galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler aynı zamanda transfere çevrildi. Bu kapsamda sarı-lacivertli takımın uzun süredir uğraş verdiği iki isimden iyi haberler geldi. İşte 12 milyon Euro gibi bir rakamın konuşulduğu transferle ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.08.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 16:16
  • 1
  • 18
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...

Fenerbahçe'de lige galibiyetle başlamanın sevinci yaşanırken Avrupa'da yürütülen transfer çalışmalarında da son dakika gelişmeleri yaşanıyor...

  • 2
  • 18
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...

Şampiyonluk kadrosu kurmak için yaz transfer döneminin başlamasıyla kolları sıvayan ve adeta şov niteliğinde transferleri peş peşe duyuran Kanarya'da artık gözler eksik parçalarda...

  • 3
  • 18
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...

3, 4, 6 ve 9 numara için çalışmalar sürerken sarı lacivertlilerin iki gözdesinde flaş gelişmeler yaşandı.

  • 4
  • 18
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...

LUIZ GUSTAVO BİTİYOR...

Maaş bütçesini düşürmek isteyen Fransız ekibi, senede 6 milyon Euro ödediği Strootman'a kulüp bulamadı. Fransız ekibi, takımın diğer yüksek maaş alan ismi Luiz Gustavo'yu satmak için Sarı-Lacivertliler ile temasa geçti.

  • 5
  • 18
Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...

"Luiz Gustavo'yu satmak istemiyoruz" diyen Marsilya, sonunda çark etti. Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle maaş bütçesini düşürmesi gereken Mavi beyazlılar, Kevin Strootman'ı satış listesine koydu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör