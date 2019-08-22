22 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...
Süper Lig'e Gazişehir Gaziantep galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler aynı zamanda transfere çevrildi. Bu kapsamda sarı-lacivertli takımın uzun süredir uğraş verdiği iki isimden iyi haberler geldi. İşte 12 milyon Euro gibi bir rakamın konuşulduğu transferle ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.08.2019 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2019 16:16
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