Fenerbahçe'ye müjdeli haber! 12 milyon Euro'ya...

Süper Lig'e Gazişehir Gaziantep galibiyeti ile iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler aynı zamanda transfere çevrildi. Bu kapsamda sarı-lacivertli takımın uzun süredir uğraş verdiği iki isimden iyi haberler geldi. İşte 12 milyon Euro gibi bir rakamın konuşulduğu transferle ilgili tüm detaylar...