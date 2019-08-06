Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Aleksandar Kolarov ve Mathias Zanka transferlerinde mutlu sona çok yakın olan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi. Adı Luiz Gustavo ve Morgan Schneiderlin gibi isimlerle de anılan sarı-lacivertlilere teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde olan yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





