06 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Aleksandar Kolarov ve Mathias Zanka transferlerinde mutlu sona çok yakın olan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi. Adı Luiz Gustavo ve Morgan Schneiderlin gibi isimlerle de anılan sarı-lacivertlilere teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde olan yıldız futbolcudan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:02
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Tam 8 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler; stoper orta saha ve forvet takviyeleri yaparak transferi noktalamak istiyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Bu doğrultuda arayışlarını hızlandıran Kanarya'da Aleksandar Kolarov ve Mathias Zanka transferlerinin açıklanması an meselesi.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Sarı-lacivertliler bunun yanından eski futbolcusu Simon Kjaer'i de bedelsiz olarak kiralamak istiyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...

Sevilla ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Danimarkalı stoper ile yıllık ücret konusundaki pürüzleri gidermesinin ardından transferi resmen açıklayacak.

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