06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ersun Yanal'ın gözdesiydi...
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Aleksandar Kolarov ve Mathias Zanka transferlerinde mutlu sona çok yakın olan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi. Adı Luiz Gustavo ve Morgan Schneiderlin gibi isimlerle de anılan sarı-lacivertlilere teknik direktör Ersun Yanal'ın listesinde olan yıldız futbolcudan kötü haber geldi.
Giriş Tarihi: 06.08.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:02
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