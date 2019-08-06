06 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması

Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları sürüyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç ödül töreninde transferler hakkında konuştu. Birçok isme değinen Koç transferlerin devam edeceğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 18:35
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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfere dair önemli açıklamalar yaptı. Win Win kampanyasının ödüllerinin dağıtılma töreninde konuşan Ali Koç, transferlere devam edeceklerini belirtti.

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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması

Ali Koç, transfer için ''Transferler yaptık şimdiye kadar, daha transfer yapacağımızı ifade etmiştim.

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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması

Eksiklerimiz de sizlerin de, bizlerin de ifade ettiği gibi, AUDI CUP'ta da gözlemlediğimiz gibi, 2 stoper, bir 6 numara, bir transfer daha olabilir.

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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması

Bunlar arzu ettiklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğunda, FFP kıskacında olduğunuzda adımları dikkatli atmanız gerekiyor.

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Fenerbahçe'den flaş transfer açıklaması

Net söyleyebilirim ki, transfer olacaktır. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar edevam edecektir.'' sözlerini kullandı.

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