06 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla başlayacağı yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde 5 isim imzaya kaldı. Bu oyuncuların takıma katılmasının ardından transferi noktalayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda sahaya süreceği 11 şekillendi. İşte 2020 model Fenerbahçe...

Giriş Tarihi: 06.08.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 14:42
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11

Fenerbahçe dört takviye daha yaparak transfer dönemini kapatmak istiyor.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11

Finansal Fair Play çerçevesinde hareket eden yönetimin elinde transfer için şu anda 9 milyon euroluk bütçe bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11

Hemen her bölgeden 5 oyuncu için 9 milyon euro ödeyebilecek olan sarı-lacivertliler bu nedenle bazı isimleri bonservis bedelsiz takıma kazandırmayı umuyordu.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11

Bu isimlerden en önemlisi Kolarov. Ancak Roma kulübünün ısrarla bonservis istemesi nedeniyle buradaki plan tam olarak tutmamıştı.

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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11

Daha önce Sırp oyuncunun bonservisini alıp geleceği düşünülmüştü.

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