06 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'nin 2020 kadrosu hazır! İşte 5 transferin ardından oluşacak ilk 11
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, şampiyonluk parolasıyla başlayacağı yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor. Stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerde 5 isim imzaya kaldı. Bu oyuncuların takıma katılmasının ardından transferi noktalayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın yeni sezonda sahaya süreceği 11 şekillendi. İşte 2020 model Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 14:42
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