01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...
Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe'de sıcak saatle yaşanıyor. Çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilere Medipol Başakşehir'den gelen şok istek bütün transfer planlarını alt üst etti. İşte yaşanan flaş gelişme ve Emre Belözoğlu hamlesi...
Giriş Tarihi: 01.06.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 13:09
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