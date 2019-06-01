01 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...

Sezonun bitmesinin ardından yaz transfer dönemine odaklanan Fenerbahçe'de sıcak saatle yaşanıyor. Çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilere Medipol Başakşehir'den gelen şok istek bütün transfer planlarını alt üst etti. İşte yaşanan flaş gelişme ve Emre Belözoğlu hamlesi...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 13:08 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 13:09
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...

Transfer çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren ve yeni sezona bomba gibi girmek isteyen Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...

Medipol Başakşehir takımından gözüne kestirdiği isim için harekete geçen sarı lacivertler büyük bir şok yaşadı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...

Turuncu mavililer ile transferler için pazarlık masasına oturan Fenerbahçe, 10 milyon euro'luk istek karşısında şaştı kaldı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...

10 milyon euro istenen o isim teknik direktör Ersun Yanal'ın çok istediği 23 yaşındaki İrfan Can Kahveci.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe İrfan Can için 5 milyon Euro önerdiği ancak Başakşehir'in henüz bir indirime yanaşmadığı belirtildi.

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