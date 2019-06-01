01 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Alex yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de kötü bir sezonu arkasında bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Hummalı bir çalışma içerisine giren sarı-lacivertliler, tüm transferlerini yaz kampına yetiştirerek oyuncuların takıma uyum süreçlerini minumuma indirmeye çalışacak. Güney Amerika'da efsane futbolcusu Alex de Souza aracılığıyla oyuncu takip eden Fenerbahçe, yine Alex'i devreye sokarak yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:42
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Alex yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek ligi 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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Alex yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim

Sezon başında yaptığı transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, transfer ince eleyip sık dokuyor.

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Alex yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim

Dünyanın dört bir yanında oyuncu takip eden Fenerbahçe'de rota Güney Amerika...

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Alex yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim

Sarı-lacivertliler, eski futbolcuları Alex de Souza, Fabio Luciano ve Deivid de Souza aracılığıyla Güney Amerika'da oyuncu izlemeye başlamıştı.

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Alex yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim

Adı Vedat Muriç, Max Kruse, Mario Balotelli, Yacine Brahimi, Andre Schürrle gibi isimlerle anılan Sarı Kanarya ile ilgili dış basından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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