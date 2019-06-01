Alex yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye getiriyor! İşte hedefteki isim

Süper Lig'de kötü bir sezonu arkasında bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Hummalı bir çalışma içerisine giren sarı-lacivertliler, tüm transferlerini yaz kampına yetiştirerek oyuncuların takıma uyum süreçlerini minumuma indirmeye çalışacak. Güney Amerika'da efsane futbolcusu Alex de Souza aracılığıyla oyuncu takip eden Fenerbahçe, yine Alex'i devreye sokarak yıldız oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.

Giriş Tarihi: 01.06.2019 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





