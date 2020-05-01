Emre Belözoğlu'ndan flaş itiraf! Beşiktaş ve transfer...

Lastik bir top aldı oğluna... Daha suya bu derken minik Emre topa vurmayı öğrendi. Söz Emre'de şimdi:"Annem sokaktan toplardı beni. Her çocuğun birkaç oyuncağı vardır. Benim ise bir taneydi; o da toptu. Kaptığım gibi güneş doğmadan sokağa atardım kendimi... Altı yaşında falanım. Akşama, güneş batıncaya kadar topun peşinden koşardım. Annem beni sokaklardan toplardı, öyle bağırma - çağırma değil, tekme - tokatla beni güçlükle eve atardı!"Mehmet bey oğlunda bir ışık görmüş olacak ki 12 yaşındayken Zeytinburnu alt yapısına götürdü onu.İşte orada hayatını değiştirecek kişi çıktı karşısına; hocası Salih Bulgurlu...Emre'nin yeteneğini keşfetmesi, profesyonel kariyerinin başlangıcı oldu...O yıllarda neler yaşadı. Başarı merdivenlerini nasıl tırmandı?Futbol yaşamına dair yazılacak çok öykü var. Hem de dolu, dolu...O anılar şimdi buraya sığmaz. Onu başka bir yazı dizisine saklayacağım... Hiç kusura bakmayın!Şimdi devam edelim...