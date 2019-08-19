19 Ağustos 2019, Pazartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Fenerbahçe'ye gidebilmek için İngiliz ekibi Manchester United'ın yöneticileriyle görüştüğü yönünde haberler çıkan Arjantinli defans oyuncusu Marcos Rojo için teknik direktörü Ole Gunnar Solsjkjaer'den açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 19.08.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 14:25
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"