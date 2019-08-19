19 Ağustos 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe'ye gidebilmek için İngiliz ekibi Manchester United'ın yöneticileriyle görüştüğü yönünde haberler çıkan Arjantinli defans oyuncusu Marcos Rojo için teknik direktörü Ole Gunnar Solsjkjaer'den açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 19.08.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2019 14:25
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

İngiliz basını dün Manchester United'lı Marcos Rojo'nun Fenerbahçe'ye gidebilmek için kulüp yönetimiyle görüştüğünü ve müsaade istediğini yazmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Arjantinli futbolcu, kulüpte yeni transferlerin ardından gözden düşmüş ve yeni sezonda alabileceği süre kısıtlanmıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Manchester Evening News ise konuyla ilgili yeni bir haber geçti.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer yaptığı açıklamada oyuncusunun takımdaki geleceğine dair mesajlar verdi.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

"Rojo takımda kalabilir. Neden olmasın? İyi bir sezon öncesi dönem geçirdi ve zaten Arjantin Milli Takımı'na seçilmeye de yakın."

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