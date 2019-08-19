19 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye müjde! Kulüpsüz kaldı

Yaz transfer dönemi birçok ülkede devam ederken hem takımlar hem de oyuncular beklentilerini karşılayan durumlara göre imzalarını atmayı sürdürüyor... Milyonlarca doların harcandığını yaz transfer döneminde en çok dikkat çeken konulardan biri de dünyaca ünlü yıldız futbolcuların takımlarıyla olan sözleşmelerinin sona ermesiyle boşa çıkması... Bu yıldızların bir çoğu direkt transfere hazırken diğer kısmı imza parasında ısrarcı. İşte Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Ben Arfa'nın da aralarında bulunduğu o yıldızlar...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 11:29
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Fenerbahçe'ye müjde! Kulüpsüz kaldı

Hepsi bedava! İşte sözleşmesini elinde bulunduran en değerli futbolcular...

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Fenerbahçe'ye müjde! Kulüpsüz kaldı

DANIEL STURRIDGE

Piyasa değeri: 15 milyon euro

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Fenerbahçe'ye müjde! Kulüpsüz kaldı

HATEM BEN ARFA

Piyasa değeri: 6 milyon euro

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Fenerbahçe'ye müjde! Kulüpsüz kaldı

FABIO COENTRAO

Piyasa değeri: 2.5 milyon euro

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Fenerbahçe'ye müjde! Kulüpsüz kaldı

MARKEL SUSAETA

Piyasa değeri: 6 milyon euro

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