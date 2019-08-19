19 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye müjde! Kulüpsüz kaldı
Yaz transfer dönemi birçok ülkede devam ederken hem takımlar hem de oyuncular beklentilerini karşılayan durumlara göre imzalarını atmayı sürdürüyor... Milyonlarca doların harcandığını yaz transfer döneminde en çok dikkat çeken konulardan biri de dünyaca ünlü yıldız futbolcuların takımlarıyla olan sözleşmelerinin sona ermesiyle boşa çıkması... Bu yıldızların bir çoğu direkt transfere hazırken diğer kısmı imza parasında ısrarcı. İşte Fenerbahçe'nin uzun süredir ilgilendiği Ben Arfa'nın da aralarında bulunduğu o yıldızlar...
Giriş Tarihi: 19.08.2019 11:29
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