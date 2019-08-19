Fenerbahçeli taraftarlardan Kameni'ye büyük tepki!

Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaizşehir Gaziantep'i ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Alper Potuk sözleşmesinde yüzde 40'lık bir indirime giderek camianın takdirini topladı. Fenerbahçeli taraftarlar, Alper'in bu kararı sonrası oyuncuya büyük destek verirken, kadroya girememesime rağmen takımdan ayrılmaya sıcak bakmayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'ye ise büyük tepki gösterdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 19.08.2019 19:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





