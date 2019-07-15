15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!
Gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam Fenerbahçe'de birçok yeni isimle sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezonu unutturmak için önümüzdeki sezonda yepyeni bir kadro kurmak isteyen Ersun Yanal ve ekibi birçok isimle temaslarını sürdürüyor. Şu ana kadar 7 transferde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe'de transfer bombaları devam edecek gibi görünüyor. Öte yandan Yanal'ın kadroda görmek istediği bir isimden Sarı-lacivertliler'e kötü haber geldi. İşte gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 19:23 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 19:27
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