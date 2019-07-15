15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'de stoper sorunu bitiyor! Anlaşma sağlanmak üzere
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli kurmaylar birçok ismi kadrosuna kattı. Şimdiye kadar hücum bölgesine takviyeler yapan Fenerbahçe yönetiminin stoper konusunda nasıl bir hamle yapacağı merak ediliyordu. Sarı-lacivertliler yıldız stoper ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. İşte transferin detayları...
Giriş Tarihi: 15.07.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2019 19:21
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