06 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'de 5 ayrılık!
Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Eldeki mevcut oyuncular ile ilgili de kararlar almaya başlayan Fenerbahçeli kurmaylar 5 isimle yolların ayrılmasına karar verdi. İşte detaylar... Fenerbahçe son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 06.07.2019 19:51
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