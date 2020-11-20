Fenerbahçe'ye transferde genç kanat! Yeniden gündeme geldi

Romanya Ligi'ndeki istatistikleriyle öne çıkan Dennis Man'ı eleştiren Marica, "Karşılaşmada futbolundan, hızından bir eser göremedik. Romanya Ligi bizi kandırıyor. Ligde iyi olan oyuncuları Avrupa çapında sanıyoruz ama öyle değil. Dennis artık Fenerbahçe'ye mi gidecek, başka bir takımda mı oynayacak karar vermeli" dedi.

