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Fenerbahçe'ye transferde genç kanat! Yeniden gündeme geldi

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Dennis Man, yeniden sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. 22 yaşındaki oyuncu için vatandaşı Marica, "Karşılaşmada futbolundan bir eser göremedik. Dennis artık Fenerbahçe'ye mi gidecek, ona bir karar vermeli" şeklinde konuşmuştu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 20.11.2020 00:18 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 06:14
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Fenerbahçe'ye transferde genç kanat! Yeniden gündeme geldi

Sezon başında Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden olan Dennis Man ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu sezon Steaua Bükreş formasıyla fırtına gibi esen 22 yaşındaki sağ kanat için Rumenler'in eski yıldızı Ciprian Marica, çarpıcı sözler sarfetti.

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Fenerbahçe'ye transferde genç kanat! Yeniden gündeme geldi

Uzun yıllar Romanya Milli Takımı'nda oynayan, Türkiye'de de iki sezon Konyaspor forması giyen Ciprian Marica, ülkesinin Kuzey İrlanda ile 1-1 berabere kaldığı Uluslar Ligi karşılaşmasının ardından ses getirecek ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe'ye transferde genç kanat! Yeniden gündeme geldi

Romanya Ligi'ndeki istatistikleriyle öne çıkan Dennis Man'ı eleştiren Marica, "Karşılaşmada futbolundan, hızından bir eser göremedik. Romanya Ligi bizi kandırıyor. Ligde iyi olan oyuncuları Avrupa çapında sanıyoruz ama öyle değil. Dennis artık Fenerbahçe'ye mi gidecek, başka bir takımda mı oynayacak karar vermeli" dedi.

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Fenerbahçe'ye transferde genç kanat! Yeniden gündeme geldi

Steaua Başkanı Gigi Becali, sezon başında yaptığı açıklamada Dennis Man için, "Yüksek bir bedel gelmedikçe satmam açıklamasında bulunmuştu.

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Fenerbahçe'ye transferde genç kanat! Yeniden gündeme geldi

11 MAÇ 12 GOL 7 ASİST
Steaua Bükreş formasıyla bu sezon 11 resmi maçta forma giyen Dennis Man, 19 gole direkt katkı sağladı. Bu karşılaşmalarda 12 kez rakip fileleri havalandıran 22 yaşındaki futbolcu, 7 de asist yaptı. satmam" açıklamasında bulunmuştu.

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