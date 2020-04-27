27 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçeli yönetici Altay Bayındır'ı Premier Lig'e gönderiyor!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Yaz transfer döneminde MKE Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, sergilediği performansla ilk 11'deki formayı kapmış ve Milli Takım'a da dahil edilmişti. Genç file bekçisi için flaş bir iddia ortaya atıldı. 22 yaşındaki kaleci, yönetici Selahattin Baki vasıtasıyla İngiltere'ye transfer olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 15:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 15:12
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Fenerbahçeli yönetici Altay Bayındır'ı Premier Lig'e gönderiyor!

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana takımının vazgeçilmezi olan Altay Bayındır, kısa sürede yakaladığı yükselişi Premier Lig'e transferi ile taçlandırabilir...

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Fenerbahçeli yönetici Altay Bayındır'ı Premier Lig'e gönderiyor!

Sezon başında Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bedelle transfer edilen 22 yaşındaki eldiven, ilk 11'in değişilmezi olmuştu.

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Fenerbahçeli yönetici Altay Bayındır'ı Premier Lig'e gönderiyor!

Özellikle Volkan Demirel'in yardımcı antrenörlük koltuğuna geçtiği bu sezonda bizzat kendisinden aldığı eğitimlerle gelişimini gösteren Milli eldiven, adını Avrupa'nın önemli takımlarının transfer listesine yazdırmayı başarmıştı.

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Fenerbahçeli yönetici Altay Bayındır'ı Premier Lig'e gönderiyor!

Sarı lacivertli eldiven, ayrılığına ilişkin yaptığı konuşmada önceliğinin Fenerbahçe'de olduğunu belirtmişti.

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Fenerbahçeli yönetici Altay Bayındır'ı Premier Lig'e gönderiyor!

Altay, "Benim, Fenerbahçe'ye verecek çok şeyim var. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Avrupa'da da takımımla başarılı olmak istiyorum. Her şey zamanı gelince güzel. Ayrılacaksam bile hem kulübümün hem de benim menfaatlerimin örtüşmesi lazım." ifadelerini kullanarak transferi için de açık kapı bırakmıştı.

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