27 Nisan 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu!

Fenerbahçe'de son dakika... İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu hakkında kararını verdi ve deneyimli yıldızın kulüpteki rolünü belirledi. 39 yaşındaki oyuncunun, kulüpteki yetkilerinin ne olacağı, hangi durumlarda devreye gireceği, futbol takımına nasıl etki edeceği gibi birçok kavram netleşip resmiyet kazandırıldı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un bu planının perde arkası ve asıl amacı da ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki Emre Belözoğlu gelişmesinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:15
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu!

Fenerbahçe tarihinden bugüne kadar 3 sportif direktör geldi geçti. İlk denemenin yapıldığı Aykut Kocaman daha çok işin teknik bölümüyle ilgili bir portre çizerken, Terraneo ve Comolli transfer bazlı bir çalışmada görev almış, sonuçta üçü de bu görevde beklentilere yanıt verememişti.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu!

Önümüzdeki sezon ise sarı lacivertli camia yepyeni heyecanla, taptaze bir beklentiyle sportif direktörlük koltuğuna 4. isim olarak Emre Belözoğlu'nu oturtmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu!

Sezon sonunda futbolu bırakıp tam yetkili olarak sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun hem taze futbolculuk tecrübesi hem de çalıştığı sportif direktörleri analiz ederek bu noktaya gelmesi en büyük avantajı olarak görülüyor.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu!

Giuliano Terraneo ile birlikte Inter'de çalışan, Aykut Kocaman ve Damien Comolli'nin sportif direktörlüklerini bizzat futbolcu olarak tecrübe eden Belözoğlu'nun bu isimlerin geleceklerinin uzun soluklu olmamasının nedenlerini iyi tespit ederek farklı bir sportif direktör olarak görev yapması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu!

Aykut Kocaman, Terraneo ve Comollı'nin yanlışlarını iyi analiz ederek aynı hataların tekrarlanmasına izin vermeyecek.

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