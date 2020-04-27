Fenerbahçe'de Ali Koç'un seçim kozu Emre Belözoğlu!

Fenerbahçe'de son dakika... İki sezondur beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Belözoğlu hakkında kararını verdi ve deneyimli yıldızın kulüpteki rolünü belirledi. 39 yaşındaki oyuncunun, kulüpteki yetkilerinin ne olacağı, hangi durumlarda devreye gireceği, futbol takımına nasıl etki edeceği gibi birçok kavram netleşip resmiyet kazandırıldı. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un bu planının perde arkası ve asıl amacı da ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe'deki Emre Belözoğlu gelişmesinin tüm detayları...

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Giriş Tarihi: 27.04.2020 10:15 ABONE OL