12 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Yasir Subaşı ve Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Öte yandan transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren teknik ekibin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Damien Comolli'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 07:49
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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan ve gelecek sezon şampiyon olarak yeniden eski günlerine dönme planları yapan Fenerbahçe, transfer bombalarını art arda patlatıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti

Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, şimdiden 8 ismi renklerine bağladı.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti

Çalışmalarına hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, Aleksandar Kolarov ve Badou Ndiaye'yi de kadrosuna katmak için gün sayıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti

Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe'de öncelikli hedeflerden birisi de stoper transferi...

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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti

Sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yine sözleşmesi sona eren Martin Skrtel'in geleceği belirsizliğini koruyor.

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