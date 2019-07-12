12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye transferde büyük müjde! Comolli harekete geçti
Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Altay Bayındır, Yasir Subaşı ve Garry Rodrigues'i renklerine bağladı. Öte yandan transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren teknik ekibin yüzünü güldüren bir gelişme yaşandı. Sportif direktör Damien Comolli'nin teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcuyla önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.07.2019 00:36 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 07:49
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