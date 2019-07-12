12 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim

Fenerbahçe yeni bir transfer harekatına başladı. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Garry Rodrigues transferi ile bombayı patlatan Fenerbahçeli kurmaylar Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği 3 isim için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 07:49
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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim

Fenerbahçe transferde yeniden gaza bastı.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim

Sarı-laciverliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim


Son olarak Garry Rodrigues'i İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, yeni bir transfer operasyonu için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim

Ersun Yanal, şampiyonluk için çok kritik gördüğü 3 futbolcunun kadroya katılması talimatını verdi.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim

Bunun üzerine sarı-lacivertli kurmaylar yeni bir transfer harekatıına başladı.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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