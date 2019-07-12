Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tam 3 isim

Fenerbahçe yeni bir transfer harekatına başladı. Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi. Garry Rodrigues transferi ile bombayı patlatan Fenerbahçeli kurmaylar Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği 3 isim için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 02:07 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 07:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





