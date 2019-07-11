11 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor
Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatıyor. Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Yasir Subaşı transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Aleksandar Kolarov ve Garry Rodrigues transferlerini de bitirmek üzere. Transferde hız kesmeyi düşünmeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği yıldız oyuncunun transferinde sona yaklaştı.
Giriş Tarihi: 11.07.2019 19:21
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