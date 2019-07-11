11 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, bombaları peş peşe patlatıyor. Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç, Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Altay Bayındır ve Yasir Subaşı transferlerinde mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Aleksandar Kolarov ve Garry Rodrigues transferlerini de bitirmek üzere. Transferde hız kesmeyi düşünmeyen sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği yıldız oyuncunun transferinde sona yaklaştı.

Giriş Tarihi: 11.07.2019 19:21
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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor

Önümüdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında 6 futbolcu ile kadrosunu güçlendirdi.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor

Sarı-lacivertlilerin transferde durmaya niyeti yok...

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor

Garry Rodrigues transferi için Al Ittihad kulübüyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Sırp yıldız Kolarov'dan haber bekliyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Ersun Yanal'ın gözdesi takıma katılıyor

Bu iki oyuncuyu kadroya katmak için tüm şartları zorlayan Fenerbahçeli kurmaylar Ersun Yanal'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği oyuncuyu takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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