26 Mayıs 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transferde bonservissiz dünya yıldızı!

Liglere verilen arada transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, eksik olan mevkilerine gelecek sezon öncesi takviye yaparak kadrosunu genişletmeyi hedefliyor. Bu sezon özellikle stoper mevkisinde sıkıntı çeken sarı-lacivertlilerin, öncelikli hedefi bu bölgenin eksikliklerini gidermek olacak. Bu kapsamda Sarı Kanarya'nın gündemine sezon sonunda boşa çıkacak dünya yıldızı geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 16:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 16:31
ABONE OL
  • 1
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde bonservissiz dünya yıldızı!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı... Kanarya, önceliğini teknik direktör konusuna verse de, piyasadaki fırsatlardan yararlanmak istiyor.

  • 2
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde bonservissiz dünya yıldızı!

Sezonun sona ermesinin ardından aktif futbol yaşantısına son vererek Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük koltuğuna oturması beklenilen Emre Belözoğlu'nun, transfer için Türkiye'den ve dünyadan birçok isime dair devreye girdiği biliniyor.

  • 3
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde bonservissiz dünya yıldızı!

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali kaybı da göz önünde bulunduran Fenerbahçe'de ilk hedef bonservissiz yıldızlar.

  • 4
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde bonservissiz dünya yıldızı!

Bu bağlamda rotasını Güney Amerika'ya çeviren Fenerbahçe'nin, haziran ayında kulübü Manchester United ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için girişimlere başlayacağı iddia edildi.

  • 5
  • 18
Fenerbahçe'ye transferde bonservissiz dünya yıldızı!

Daha önce sıkça Fenerbahçe'nin gündemine gelen Arjantinli yıldızın bu kez İstanbul'a gelmeye çok daha yakın olacağı, sarı lacivertlilerin transfer için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği kaydedildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör