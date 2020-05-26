26 Mayıs 2020, Salı

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2. Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar hızlandı. Yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle önceliği yerli ve genç oyunculara veren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 26.05.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2020 20:43
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2. Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda oynadığı son 7 maçtan galibiyet çıkaramayarak zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.

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2. Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

Sarı-lacivertliler, corona virüsü salgınının getirdiği maddi kayıp ve Finansal Fair Play nedeniyle transferdeki önceliği yerli ve genç oyunculara verdi.

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2. Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda "Daha çok bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz. Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. Bu sene FIFA'nın transfer penceresi farklı olacak ekim sonuna kadar. Bazı liglerin iptal edilmesi yabancı piyasa da çok büyük imkanlar olacağını biliyoruz. Şu an yerlilere odaklanmış vaziyetteyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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2. Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

Bu doğrultuda ilk somut adımı atan Kanarya, Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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2. Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

Yerli oyuncuları arayışlarına devam eden ve listesine Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Alpaslan Öztürk, Nazım Sangare, Mert Müldür, Mert Çetin ve Barış Sungur gibi isimleri alan Fenerbahçe'den sürpriz br transfer hamlesi geldi.

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