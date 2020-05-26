2. Lig'den Fenerbahçe'ye sürpriz transfer!

Başkan Ali Koç da geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda "Daha çok bonservissiz ve kiralık oyuncular ön plana çıkıyor. Daha çok yerli piyasaya odaklanıyoruz. Yabancı oyuncuları bir nebze erteliyoruz. Bu sene FIFA'nın transfer penceresi farklı olacak ekim sonuna kadar. Bazı liglerin iptal edilmesi yabancı piyasa da çok büyük imkanlar olacağını biliyoruz. Şu an yerlilere odaklanmış vaziyetteyiz." ifadelerini kullanmıştı.