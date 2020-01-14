14 Ocak 2020, Salı
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Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...
Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler belirlenmiş, bu kapsamda çalışmalar başlamıştı. Gerek harcama limiti gerekse FFP kıskacında olan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Transfer konusunda ilk resmi imzasını Frankurt'tan Falette'ye imzalatan Fenerbahçe'de yeni rota alternatifi bulunmayan sol bek pozisyonu. Kanarya'nın gündemine bomba gibi bir isim geldi. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 17:43
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