14 Ocak 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gelecek ve gidecek isimler belirlenmiş, bu kapsamda çalışmalar başlamıştı. Gerek harcama limiti gerekse FFP kıskacında olan sarı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyor. Transfer konusunda ilk resmi imzasını Frankurt'tan Falette'ye imzalatan Fenerbahçe'de yeni rota alternatifi bulunmayan sol bek pozisyonu. Kanarya'nın gündemine bomba gibi bir isim geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 17:43
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Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de gündemin 1 numaralı maddesi transfer... Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comoli ve yönetim, bu konuda önemli isimleri masaya yatırdı.

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Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...

İlk yarıda yapılan hataları yapmamak isteyen ve sezon sonunda mutlaka şampiyonluğa koşmak isteyen Fenerbahçeli yetkililer, eksik ve yetersiz buldukları bölgeleri hemen hemen belirledi.

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Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...

Sadık Çiftpınar'ın beklenmedik bir şekilde yaşadığı ağır sakatlığın üzerine Zanka'nın formsuz oluşu, Fenerbahçe'ye bir stoper ihtiyacı doğurmuştu.

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Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...

Bu bağlamda elini çabuk tutan Fenerbahçe, Almanya Bundesliga'dan Simon Falette'yi kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertli taraftarların, oyuncunun son 2 sezonda oldukça az şans bulmasını eleştirmesi ve sosyal medyada #Faletteyiistemiyoruz başlığı ile açtığı etiketler, güne damga vurmuştu.

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Fenerbahçe'de 2. transfer bombası! Falette'den sonra...

Bununla beraber Sportif Direktör Damien Comolli'nin twitter hesabı açarak konunun muhatabının Ali Koç olduğunu dile getirmesi ve transferin Ali Koç'un onayı üzerine gerçekleştiğini söylemesi, Fenerahçe'de krize neden olmuştu.

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