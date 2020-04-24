24 Nisan 2020, Cuma

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'Atom Karınca' Fenerbahçe yolunda! Görüşmeler başladı

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, İtalyan yıldız Sebastian Giovinco'nun peşine düştü.Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de oynayan 33 yaşındaki 'atom karınca' lakaplı Giovinco ile görüşmelere başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.04.2020 02:09 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 06:38
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'Atom Karınca' Fenerbahçe yolunda! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor.

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'Atom Karınca' Fenerbahçe yolunda! Görüşmeler başladı

Bu sezon şampiyonluğun uzağında kalan sarı-lacivertlilerde tüm planlar gelecek sezona göre yapılıyor.

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'Atom Karınca' Fenerbahçe yolunda! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertliler bu bağlamda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için kolları sıvadı.

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'Atom Karınca' Fenerbahçe yolunda! Görüşmeler başladı

Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise transfer için hevesli gözüküyor. Yıldız futbolcu Türkiye ile ilgili bilgi almak için Bafetimbi Gomis ile iletişime geçti.

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'Atom Karınca' Fenerbahçe yolunda! Görüşmeler başladı

GIOVINCO BOMBASI

Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Fenerbahçe'de bomba bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyad'da forma giyen 33 yaşındaki İtalyan golcü Sebastian Giovinco'nun peşine düştü.

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