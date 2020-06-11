11 Haziran 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 5 imza birden

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, 5 isme imza attırmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:41
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 5 imza birden

Sezona şampiyonluk amacıyla başlayan ancak yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gözler şimdiden 2020-21 sezonuna çevrildi.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 5 imza birden

Ligin sona ermesiyle birlikte iç ve dış transferde birçok değişiklik yapacak olan sarı-lacivertliler, teknik ekibe de takviyeler gerçekleştiriyor.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 5 imza birden

Geçtiğimiz haftalarda eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu yardımcı antrenör olarak göreve getiren sarı-lacivertliler, altyapıyı da Tahir Karapınar'a emanet etti.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 5 imza birden

Ligde kalan 8 maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Karapınar, gelecek sezondan itibaren altyapı koordinatörlüğü görevine başlayacak.

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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 5 imza birden

İç transferde ise birçok oyuncusunu takımdan göndermeyi planlayan sarı-lacivertliler, Mauricio Isla ile yollarını resmen ayırırken, dış transferde de öncelik yerli transferine verildi.

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