Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 5 imza birden

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kupayla kapatmak isteyen Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, 5 isme imza attırmak için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:41 ABONE OL