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Fenerbahçe'ye transfer şoku! İki yıldız birden...
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve forvet transferi yapmak için için harekete geçen sarı-lacivertlilere teknik direktör Ersun Yanal'ı ısrarla istediği iki isimden kötü haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 19:10
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