17 Ağustos 2019, Cumartesi

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Ersun Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i

Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor. Sezona galibiyetle başlayarak moral depolamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi.

Giriş Tarihi: 17.08.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 21:15
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Ersun Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak istiyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i

2019-2020 sezonuna 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir Gaziantep maçıyla başlayacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden ve daha önce karşılaştığı bütün rakiplerine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.

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Ersun Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i

Gazişehir Gaziantep ile ilk kez karşılaşacak Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde galibiyet sayısı açısından önemli rakiplerinden Beşiktaş'ın 46-39, Galatasaray'ın 50-33, Trabzonspor'un da 37-23 önünde bulunuyor.

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Ersun Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek takımlar içinde en fazla MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

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Ersun Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i

Başkent ekibiyle 100 maçta karşı karşıya gelen sarı-lacivertiler, renktaşını 63 kez mağlup etmeyi başardı.

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