17 Ağustos 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Ersun Yanal'dan flaş Zanka kararı! İşte Fenerbahçe'nin Gazişehir Gaziantep 11'i
Tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezonu sahasında oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçıyla açıyor. Sezona galibiyetle başlayarak moral depolamak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği 11'i belirledi.
Giriş Tarihi: 17.08.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 21:15
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"