17 Ağustos 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den süper transfer! İşte yeni stoper...

Yeni sezona transferleri tamamlamadan girecek olan Fenerbahçe, stoper transferinde yeniden atağa kalktı. Simon Kjaer transferinde maliyeti düşürmeyi başaramayarak sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler dev stoper için gözünü kararttı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.08.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 17:29
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Fenerbahçe'den süper transfer! İşte yeni stoper...

Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Fenerbahçe'den süper transfer! İşte yeni stoper...

Kanarya'da sıcak saatler... Yeni sezon öncesi ciddi uyarılar alan sarı-lacivertliler eksiklerini kapatmaya bakıyor.

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Fenerbahçe'den süper transfer! İşte yeni stoper...

Asıl problemi savunma bölgesinde bulunan Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli oyuncunun kulübüne haber gönderdiği kaydedildi.

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Fenerbahçe'den süper transfer! İşte yeni stoper...

Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmak için hazırlık yapan Fenerbahçe'de Comolli, İngiliz yöneticilerden randevu aldı.

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Fenerbahçe'den süper transfer! İşte yeni stoper...

Zanka transferi sonrası Kjaer hamlesini yinelemeyen Kanarya, aradığı ismi Ada'da buldu.

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