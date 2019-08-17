17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'den süper transfer! İşte yeni stoper...
Yeni sezona transferleri tamamlamadan girecek olan Fenerbahçe, stoper transferinde yeniden atağa kalktı. Simon Kjaer transferinde maliyeti düşürmeyi başaramayarak sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler dev stoper için gözünü kararttı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 17.08.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 17.08.2019 17:29
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