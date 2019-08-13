13 Ağustos 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, stoper ve orta saha takviyeleri bekleniyor. 6 numara pozisyonu için Gustavo başta olmak üzere birçok isimle temas kuran sarı-lacivertliler istediği cevapları alamayınca rota değiştirmişti. Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isme yönelen Fenerbahçe'nin teklifi resmen reddedildi.

Giriş Tarihi: 13.08.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 14:47
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Fenerbahçe yönetimi orta saha için uluslararası piyasada aradığını bulamadı.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Fejsa ile başlayan, Gustavo ve M'Vila ile devam eden arayışlarda son olarak Morgan Schneiderlin liste başı oldu.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Ancak Everton, rotasyonunda kullanılacağından Fransız oyuncunun takımda kalmasına karar verdi.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

Kanarya, bu gelişmelerin ardından orta alan konusunda yeniden iç piyasaya yöneldi.

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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı

9 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in orta sahasında etkili performanslar gösteren Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci konusunda girişim yapma kararı almıştı.

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