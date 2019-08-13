13 Ağustos 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye transfer şoku! Başkan resmen açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, stoper ve orta saha takviyeleri bekleniyor. 6 numara pozisyonu için Gustavo başta olmak üzere birçok isimle temas kuran sarı-lacivertliler istediği cevapları alamayınca rota değiştirmişti. Ersun Yanal'ın ısrarla istediği isme yönelen Fenerbahçe'nin teklifi resmen reddedildi.
Giriş Tarihi: 13.08.2019 14:47 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 14:47
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